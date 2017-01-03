منى زكي تضع مولودها الثالث يونس

وضعت الفنانة منى زكي، مولودها الثالث، من زوجها الفنان أحمد حلمي منذ يومين، وتم التكتم على إعلان الخبر حتى تتمكن منى من استرداد عافيتها، وأطلق النجمان على ابنهما اسم يونس ليصبح الولد الثاني بعد سليم وفتاة وحيدة هي الابنة الكبري لي لي.

أخر ظهور للنجمة منى زكي كان أثناء تأديتها واجب العزاء في السيدة نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي، في ديسمبر الماضي، وتوقع الجميع أن تشارك زوجها الفنان أحمد حلمي حفل توزيع جوائز الدير جيست خاصة أنهما فازا معاً بجوائز تكريم ولكنها غابت بتعليمات من الأطباء وعلق حلمي وقتها على عدم حضور زوجته قائلاً "لو منى حضرت مش بعيد تولد على المسرح". ووضعت مولودها في اليوم الأخير من العام 2016.