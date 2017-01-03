خطوات إنقاص الوزن للأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية

كتبت: نهى طارق

الغدة الدرقية هى غدة على شكل فراشة موجودة فى الحلق وتنتج الهرمونات التى تنظم العديد من وظائف الجسم بما فى ذلك عملية التمثيل الغذائى وعندما تفرز هذه الغدة هرمونات أقل من المعتاد فإنه يؤثر على معدل التمثيل الغذائى وتقل قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية الأمر الذى يتسبب فى زيادة الوزن.

وتقول الدراسات إن زيادة الوزن غير المبررة دون أى تغيير فى النظام الغذائى أو ممارسة النشاط البدنى هى واحدة من أهم أعراض قصور الغدة الدرقية.

وتفيد دراسة أجريت عام 2008 نشرت فى المجلة الطبية السعودية أن الخلل فى الغدة الدرقية العام كان أكثر شيوعًا لدى الأشخاص أصحاب الوزن الزائد.

قد يكون من الصعب إنقاص الوزن عندما يعانى الجسم من بطء عملية التمثيل الغذائى ويقدم موقع Top 10 Remedies بعض النصائح التى تساعد الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية فى إنقاص وزنهم:

1- المواظبة على أدوية قصور الغدة الدرقية

تقول الدراسات إن الحفاظ على أدوية قصور الغدة الدرقية يساعد على بقاء الهرمونات فى معدلاتها الطبيعية الأمر الذى يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائى وبالتالى تكون عملية إنقاص الوزن أسهل.

وينصح الأطباء بتناول أدوية الغدة الدرقية على معدة فارغة أول شيء فى الصباح مع الكثير من الماء والانتظار ساعة بعد تناول الدواء لتناول وجبة الإفطار.

2- تجنب الكربوهيدرات البسيطة والسكريات

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية باتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات لأنها تكون غنية بالسعرات الحرارية ومع ضعف الغدة الدرقية يكون من الصعب حرق هذه السعرات، ولكن أيضًا يجب ألا يقلل الأشخاص المصابون بهذا القصور بشكل مفرط فى الحصول السعرات الحرارية لأن هذا الأمر يسبب الشعور بالإجهاد وضعف المناعة.

3- استخدام زيت جوز الهند

تقول الدراسات إن زيت جوز الهند طريقة أخرى بسيطة لإنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من هذا القصور لأن الأحماض الدهنية المتوسطة الصحية الموجود فى زيت جوز الهند تحفز على إنتاج هرمون الغدة الدرقية بالإضافة إلى ذلك فأنه يعزز فقدان الوزن ويقلل من مستويات الكولسترول فى الدم.

4- خل التفاح

خل التفاح قد يساعد أيضًا فى التعامل مع قصور الغدة الدرقية وزيادة الوزن.

خل التفاح يساعد على تنظيم هرمونات الغدة الدرقي. كما أنه يساعد على إزالة السموم ويحسن عملية التمثيل الغذائى والتى بدورها تسهل عملية فقدان الوزن، وذلك وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 ونشرت فى العلوم البيولوجية.