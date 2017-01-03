مراجع لمستشفيات «صحة دبي» العام الماضي

بلغ عدد المراجعين لمستشفيات هيئة الصحة في دبي، ومراكزها التخصصية خلال العام الماضي مليوناً و135 ألفاً و28 مراجعاً.

وقال الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بهيئة الصحة بدبي، إن عدد المراجعين لمستشفى راشد خلال العام الماضي بلغ 325 ألفاً و619 مراجعاً، بينهم 156 ألفاً و979 مراجعاً لمركز الإصابات الحوادث والعيادات المفتوحة، كما بلغ عدد المراجعين لمستشفى دبي 382 ألفاً و106 مراجعين، منهم 124 ألفاً و647 راجعوا قسم الطوارئ.

فيما بلغ عدد المراجعين لمستشفى لطيفة للولادة والأطفال 161 ألفاً و6 مراجعين، بينهم 74 ألفاً و295 راجعوا قسم الطوارئ بالمستشفى، وفي مستشفى حتا بلغ عدد المراجعين 124 ألفاً و47 مراجعاً، منهم 17 ألفاً و803 راجعوا قسم الطوارئ.

مستشفى راشد

كما بلغ عدد الإدخالات لمستشفى راشد خلال العام الماضي 18 ألفاً و642 مريضاً، وفي مستشفى دبي31 ألفاً و38 مريضاً، وفي مستشفى لطيفة للولادة والأطفال 22 ألفاً و400 مريض، وفي مستشفى حتا بلغ عدد إدخالات المرضى 3 آلاف و349 مريضاً، وفي مركز الثلاسيميا بلغ عدد الإدخالات 6 آلاف و218 مريضاً.

وقال الدكتور أحمد بن كلبان إن عدد مراجعي المراكز التخصصية والعيادات الخارجية بمستشفيات الهيئة بلغ خلال العام الماضي 645 ألفاً و964 مراجعاً منهم 226 ألفاً و421 مراجعاً لعيادات مستشفى دبي، و149 ألفاً و998 مراجعاً لمستشفى راشد، و64 ألفاً و311 مراجعاً لمستشفى لطيفة للولادة والأطفال، و102 ألف و895 مراجعاً لمستشفى حتا.

دبي للسكري

وبلغ عدد المراجعين لمركز دبي للسكري خلال العام الماضي 44 ألفاً و074 مراجعاً، ولمركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب 14 ألفاً و122 مراجعاً، ومركز الثلاسيميا 7 آلاف و848 مراجعاً، وفي مركز المطار الطبي بلغ عدد المراجعين خلال العام الماضي 163 مراجعاً، في حين بلغ عدد الحالات الطارئة، التي راجعت المركز 33 ألفاً و693 حالة.