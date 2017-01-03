ولي عهد عجمان يحضر أفراح النعيمي والنيادي في العين

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله محمد بن ثاني النعيمي بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة حمد سالم بن مسيعد النيادي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمنطقة الظاهر في مدينة العين الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ صقر بن جمال القاسمي والشيخ خالد بن حمدان النعيمي وأعيان ووجهاء القبائل وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي التهاني لوالد العريس والعريس وآل النعيمي وتلقى سموه جانبا من التهاني من الحاضرين وتخلل الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.