ولي عهد الشارقة: مسيرتنا التنموية تتصاعد بإنجازات نوعية

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن مسيرة الشارقة التنموية تسير في منحى صعودي لما لديها من الخطط والبرامج العملية والتنفيذية التي انعكست على تحقيق إنجازات نوعية تراكمية مستمدة من توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال سموه، في تقرير استعرض حصاد الإمارة أعده وأصدره مركز الشارقة الإعلامي: إن منظومة العمل في إمارة الشارقة استهدفت بناء الإنسان وتطويره المعرفي وتطبيق السياسات التنموية المتميزة وتحفيز الإبداع والريادة بتضافر جهود مؤسساتها وبشراكة قطاعيها العام والخاص، أثمرت في تحقيق مخرجات مهمة تحاكي خطى دولة الإمارات العربية المتحدة في التطوير والبناء.

وأضاف سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي: إن إمارة الشارقة واصلت في العام 2016 تحقيق العديد من الإنجازات وإطلاق المبادرات المختلفة في كافة الصعد، التعليمية والعلمية والثقافية والاجتماعية والصحية والبنية التحتية والاقتصادية، التي تستكمل رؤى الإمارة وتترجم أهدافها التنموية الشاملة.

وأثنى سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على الإنجازات والمخرجات التي حققتها إمارة الشارقة بكافة قطاعاتها في «عام القراءة» التي اعتبرها ثروة وطنية استراتيجية تفيد الأجيال على مر الأزمان، مشيداً بجهود أبناء إمارة الشارقة وحرص مؤسساتها على تميز وجودة العمل واستثمارها الأفضل للموارد البشرية.

وأكد سموه استمرار العمل بيد واحدة في العام المقبل وفق مسيرة الدولة لتحقيق المزيد من الإنجازات الإنسانية والتنموية، ومضاعفة العطاء بما يلبي محاور «عام الخير» ويحقق أهدافه، مشيراً إلى المبادرات الخيرية التي تبنتها الإمارة وفق نهج القيادة الرشيدة التي يشهد لها القاصي والداني بمبادراتها الخيرية في الداخل والخارج، وانعكست على توفير الحياة الكريمة والرفاه للأفراد.

عام القراءة

ودعت إمارة الشارقة العام 2016 بإنجازات نوعية ومبادرات كبرى في جميع قطاعاتها وحصدت العديد من الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة، التي تتوج جهود أبنائها المتواصلة في الارتقاء بالمنظومة الفكرية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مركز الشارقة الإعلامي واصلت إمارة الشارقة حراكها الثقافي الذي تميزت به على مدى السنوات الماضية، مع زيادة أنشطتها ومبادراتها المختلفة، وتميز «عام القراءة» باتساع نطاق المخرجات الثقافية والفكرية لإمارة الشارقة التي تحاكي خطى دولة الإمارات العربية المتحدة وتدعم مشروع الشارقة المعرفي.

ولم تقتصر إنجازات الشارقة في العام 2016 على إنجازاتها الثقافية وتعزيز القراءة، بينما شملت مختلف القطاعات والمجالات بما فيها الطفل والمرأة والقطاعات التنموية والسياحية والبيئية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.

وتميز العام 2016 بمواصلة تنفيذ العديد من كبرى المشروعات الحيوية والفعاليات التي انبثقت عنها إنجازات مهمة حققت حضوراً بارزاً للإمارة على الخريطة العالمية بكافة قطاعاتها.

فقد حقق القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة العديد من الإنجازات المتلاحقة التي توجتها بجوائز مهمة في العام 2016 على المستوى المحلي والدولي، وتم إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الكبرى التي تساهم في تطوير القطاع الإعلامي.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تلفزيون الشارقة خلال تكريم سموه لـ«45» من الأوائل والشخصيات والجهات التي تميزت في دعم القراءة خلال عام القراءة.