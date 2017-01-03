منصور بن محمد: حمدان بن محمد عزوتي وحزام ظهري

نشر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على «أنستغرام» بيتين من الشعر يصف فيهما علاقته العميقة بأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وعبّر فيهما عن خالص محبته وفخره بأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد، مؤكداً أن سموه عزوته وحزام ظهره للزمن.وأشار إلى أنه لا يشرح فؤاده إلا رؤية بسمة سمو الشيخ حمدان بن محمد، وجاء في الأبيات..

لو الأيام تضحــك لي ويتبسّــم لي كل انسان

أبد ما يشرح فْوادي سوى بسمته واحساسه

أخويــهعزوتيوحـــزامظهريللزمنحمدان

وودّي كل ما اتقــابَـل معــاه أحـــب انا راســه