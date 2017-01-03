أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منصور بن محمد: حمدان بن محمد عزوتي وحزام ظهري

Google+ Print
منصور بن محمد: حمدان بن محمد عزوتي وحزام ظهري منصور بن محمد: حمدان بن محمد عزوتي وحزام ظهري

نشر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على «أنستغرام» بيتين من الشعر يصف فيهما علاقته العميقة بأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وعبّر فيهما عن خالص محبته وفخره بأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد، مؤكداً أن سموه عزوته وحزام ظهره للزمن.وأشار إلى أنه لا يشرح فؤاده إلا رؤية بسمة سمو الشيخ حمدان بن محمد، وجاء في الأبيات..

لو الأيام تضحــك لي ويتبسّــم لي كل انسان

أبد ما يشرح فْوادي سوى بسمته واحساسه

أخويــهعزوتيوحـــزامظهريللزمنحمدان

وودّي كل ما اتقــابَـل معــاه أحـــب انا راســه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية