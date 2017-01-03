محمد بن زايد ورئيس أريتريا يبحثان التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس سموه بقصر البحر، أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالرئيس الأريتري وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أريتريا وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية في إطار حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات إلى مزيد من التقدم والتطور في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.