محمد بن زايد: واثقون بكوادرنا الوطنية المؤهلة وقدرتها على التميز والإبداع

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس سموه بقصر البحر، وفداً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وأعرب سموه عن ثقته بالكوادر الوطنية المؤهلة في المجلس وقدرتها على التميز والإبداع، وخاصة فيما يتعلق برؤيتهم المستقبلية للتطوير العمراني للمدن والمناطق المختلفة.

وأكد سموه، خلال حديثه مع الوفد بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وفلاح محمد الأحبابي المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أهمية وضع تصور شامل ومتكامل للخطط والبرامج العمرانية للمدن بما يتوافق مع التنمية والتطور والازدهار الذي تعيشه الإمارات وبما يلبي الحاجات المستقبلية للأجيال القادمة ويراعي كافة جوانب الاستدامة ويعزز الموروث الثقافي والعمراني للدولة ويحافظ عليها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن للمجلس مسؤولية مهمة في وضع التصور الملائم والمناسب لكافة خطط التطوير في إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعنية بتخطيط مستقبل المدن مع الأخذ بالاعتبار الجوانب البيئية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

من جانبهم أعرب الوفد عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين استعدادهم لبذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الأفكار والخطط التي تخدم الوطن وتلبي حاجاته في الحاضر والمستقبل لتعزيز مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الإمارات على كافة الصعد.