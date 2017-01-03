أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس حداد 4 أيام لحيازته أسلحة نارية وطلقات داخل مسكنه ببولاق

Google+ Print
حبس حداد 4 أيام لحيازته أسلحة نارية وطلقات داخل مسكنه ببولاق حبس حداد 4 أيام لحيازته أسلحة نارية وطلقات داخل مسكنه ببولاق

>كتب أحمد إسماعيل

قرر السيد البدوى مدير نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة نارية وطلقات لنفس الأعيرة، وقنابل مونة داخل مسكنه.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها أن رشاد.ع.ر. 20 سنة حداد، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 4933 لسنة 2016م بولاق " مخدرات " يحوز أسلحة نارية بمسكنه .

عقب تقنيين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته 2 سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12مم، 4 طلقات من ذات العيار،و6 قنابل مونة مختلفة الأحجام ".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365