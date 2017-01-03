حبس حداد 4 أيام لحيازته أسلحة نارية وطلقات داخل مسكنه ببولاق

كتب أحمد إسماعيل

قرر السيد البدوى مدير نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة نارية وطلقات لنفس الأعيرة، وقنابل مونة داخل مسكنه.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها أن رشاد.ع.ر. 20 سنة حداد، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 4933 لسنة 2016م بولاق " مخدرات " يحوز أسلحة نارية بمسكنه .

عقب تقنيين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته 2 سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12مم، 4 طلقات من ذات العيار،و6 قنابل مونة مختلفة الأحجام ".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.