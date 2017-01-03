ضبط مسجل خطر أثناء سرقته أحد المواطنين بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر، وذلك أثناء شروعه فى سرقة مسكن عامل بمنطقة بالزاوية الحمراء، وبحوزته هواتف محمولة مجهولة المصدر، تبين بعد ذلك أنها مسروقة، تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبته قوة أمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط " عماد.م " 28 سنة عاطل مسجل خطر ومطلوب ضبطه على ذمة قضية "اغتصاب أنثى"، حيث عثر بحوزته على عدد 7 هواتف محمولة مجهولة المصدر، ومتلبسا أثناء شروعه فى سرقة مسكن "عبد الرحمن.ش" 42 سنة عامل، وذلك بأسلوب التسلق، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بالشروع فى السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبتطوير مناقشته بمعرفة اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن مصدر تحصله على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بالإبلاغ عن وقائع السرقة، فتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .