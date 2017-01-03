لمرضى سرطان الكبد.. تجنبوا هذه الأطعمة

كتبت: نهى طارق

الكبد يقوم بالترشيح المستمر للدم داخل الجسم ويقوم بتحويل المواد الغذائية والأدوية التى يمتصها الجهاز الهضمى إلى مواد كيميائية، كما أن الكبد يقوم بالعديد من الوظائف المهمة الأخرى مثل إزالة السموم والنفايات والمنتجات الكيميائية الأخرى من الدم .

ويقول الأطباء إن اتباع نظام غذائى صحى من أهم الأمور التى تساعد على الشفاء من سرطان الكبد، وتقول الدراسات إن هذا المرض يتسبب فى حدوث فقدان الوزن وألم فى البطن والقىء والغثيان وفقدان الشهية واصفرار الجلد وبياض العينين.

ويقول الأطباء إن هناك بعض الأطعمة التى يجب تجنبها أثناء الإصابة بهذا النوع من السرطان والتى رصد بعضها موقع Live Strong:

1- الأطعمة الغنية بالبروتين

تناول الكثير من البروتين قد يساهم فى تراكم النفايات السامة فى الكبد والجسم التى لا تتم معالجتها بشكل صحيح فى الجسم الأمر الذي يسبب مزيدًا من الضرر للكبد ويؤدى إلى تفاقم الأعراض.

ومن أهم الأطعمة التى بها نسبة عالية من البروتين الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والبيض والصويا والفول والبقوليات. ولكن يحذر الأطباء من الابتعاد عن البروتينات تمامًا ولكن الاعتدال فى تناولها.

2- الأطعمة الغنية بالدهون

يقول الأطباء أنه من المهم لمرضى سرطان الكبد استهلاك كمية معتدلة من الدهون.

لأن الكبد فى هذه الحالة لا يعمل بكامل وظائفه فبالتالى لا يستطيع هذه الدهون والدهون بشكل عام تحتاج إلى عمليات هضم كبيرة.

3- الأطعمة الغنية بالملح

تناول الأطعمة التى تحتوى على كم ملح كبير يساهم فى تفاقم أعراض سرطان الكبد لأنها تتسبب فى تراكم السوائل فى الكبد.