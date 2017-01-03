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هيئة الإحصاء: 60% من المواطنين قوة منتجة للدولة

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها السنوي 2016 أن 60% من إجمالي عدد السكان السعوديين يعدون من القوة المنتجة للدولة بواقع 11.392.832 نسمة من فئة الشباب، و40% من إجمالي السكان السعوديين يعدون من الفئة المستهلكة من مسنين وأطفال بواقع 8.688.750 نسمة.

وبحسب تقرير الهيئة -حصلت "الرياض" على نسخة منه- فإن هذا يدلل على أن الهيكل المجتمعي الحالي للسعوديين له قوه منتجة كبيرة لو تم تشغيلها.

وبقراءة مفصلة للأرقام التي أعلنتها الهيئة فإن الإناث يبلغ عددهم 13.507.861 نسمة أي 43% من إجمالي السكان، والمنتجات منهن يمثلن 48% من الفئة العمرية للمنتجين.

وعند مقارنة نسبة الأطفال من سن 15 وأصغر وعمر كبار السن من سن 65 وأكبر لتحديد عمر المجتمع، يعد مجتمع المملكة صغير العمر إذ يمثل الاطفال نسبة 37% وكبار السن 4% فقط.

هذا وقد كشفت الهيئة العامه للإحصاء عن عدد سكان المملكة لعام 2016، إذ بلغ عدد السكان بالكامل 31.742.580 نسمة بلغ منهم غير سعوديين 11.660.998 نسمة.

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