أمير حائل يشيد بمواطن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أمس بالإمارة الشيخ سعد بن صايل الغضوري العنزي الذي تنازل لوجه الله عن حقه في القصاص من قاتل ابنه بعد شفاعة صاحب السموالملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وقد أثنى سموه على شهامة المتنازل وتجاوبه مع مساعي الخير، وقال إن ماعند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا سائلًا الله بأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال معرباً سموه عن شكره لجهود صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الموفقة، موضحاً أن هذا الموقف ليس بمستغرب على هذه البلاد ولا على قيادتها وأبنائها التسابق على فعل الخير داعياً الله بأن يحمي الوطن وقيادته وأن يديم هذه اللحمة المتينة بين مختلف فئات المجتمع السعودي المتكاتف بإذن الله.