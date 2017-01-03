المكتب الأمني المشترك بحي البطحاء يواصل ضبط المخالفات

أحد المراقبين من أفراد الحملة التفتيشية

أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي نفذها "المكتب الأمني المشترك" بحي البطحاء بالرياض، عن ضبط العديد من المخالفات التي نتج عنها اغلاق عدة محلات وتسجيل مخالفات لنظام العمل. وكشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض م. طارق الزهراني ان الحملات المشتركة والجولات التفتيشية مستمرة وفق الخطط المعدة مسبقاً للتأكد من التزام أصحاب الاعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وجدد الدعوة لكافة عملاء الوزارة بالإبلاغ عن مخالفات نظام العمل، من خلال الموقع الإلكتروني او تطبيق "معا للرصد" على الرابط https://rasd.ma3an.gov.sa/، مشيراً الى انه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

ووفقاً لإحصائية رسمية نجح الفرع في ضبط 346 مخالفة، وأوقف خدمات مكتب العمل عن 170 منشأة لعدم التزامها بالسداد، وكان عدد المخالفات التي تمت مباشرتها وصدرت بحقها عقوبات وغرامات 307 مخالفات، وتم تسديد 129 مخالفة منها ويجري العمل حاليا على استيفاء مبالغ المخالفات التي لم يلتزم اصحابها بالسداد وعددها 178 مخالفة من اصل 307.