أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير مياه القصيم يقف على مشروع محطة ضخ وخزانات المخرم

Google+ Print
مدير مياه القصيم يقف على مشروع محطة ضخ وخزانات المخرم مدير مياه القصيم يقف على مشروع محطة ضخ وخزانات المخرم

تفقد مدير عام المياه بمنطقة القصيم م. إبراهيم الرقيبة مشروع إنشاء محطة ضخ وخزانات مركزية في مركز المخرم، كما وقف على مشروع حقل الآبار لإمداد خزانات المياه.

واطلع الرقيبة خلال جولته التفقدية على سير العمل واستمع من المهندسين المختصين لشرح مفصل عن مكونات المشروع الضخم وحجم الإنجاز ووجه المقاول المنفذ بضرورة تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهود لضمان سرعة الانجاز وتأتي الجولة في إطار الجولات التفقدية الدورية التي يقوم بها المدير العام لمشروعات المياه والصرف الصحي بمختلف مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة. من جهته أوضح نائب المدير العام للمشروعات المهندس فهد السلطان أن مشروع إنشاء محطة ضخ وخزانات مركزية يتكون من شبكات نقل مياه بأقطار مختلفة بملحقاتها وأربعة خزانات مركزية سعة كل خزان (50) ألف م3 ومحطة ضخ بسعة اجمالية تبلغ (200) ألف م3 باليوم وانشاء محطة توليد كهرباء بقدرة إجمالية 4,3 ميقا فولت أمبير، مشيراً إلى أنه جار رفع قدرة محطة التوليد إلى 12,7 ميقا فولت أمبير وذلك بهدف تغذية مضخات آبار حقل المخرم مبيناً أن مشروع حقل آبار إمداد محطة ضخ المخرم يتميز بتدفق يتجاوز (200) ألف م3 في اليوم حيث تم إنشاء كهربائية لتغذية الآبار بالكهرباء وكذلك استخدام نظام التحكم والمراقبة للتشغيل والتحكم بالآبار ومتابعة كافة البيانات الفنية موضحاً أن التكلفة الإجمالية لهذين المشروعين بلغت (250) مليون ريال بنسبة إنجاز تجاوزت 57 %.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل