مدير مياه القصيم يقف على مشروع محطة ضخ وخزانات المخرم

تفقد مدير عام المياه بمنطقة القصيم م. إبراهيم الرقيبة مشروع إنشاء محطة ضخ وخزانات مركزية في مركز المخرم، كما وقف على مشروع حقل الآبار لإمداد خزانات المياه.

واطلع الرقيبة خلال جولته التفقدية على سير العمل واستمع من المهندسين المختصين لشرح مفصل عن مكونات المشروع الضخم وحجم الإنجاز ووجه المقاول المنفذ بضرورة تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهود لضمان سرعة الانجاز وتأتي الجولة في إطار الجولات التفقدية الدورية التي يقوم بها المدير العام لمشروعات المياه والصرف الصحي بمختلف مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة. من جهته أوضح نائب المدير العام للمشروعات المهندس فهد السلطان أن مشروع إنشاء محطة ضخ وخزانات مركزية يتكون من شبكات نقل مياه بأقطار مختلفة بملحقاتها وأربعة خزانات مركزية سعة كل خزان (50) ألف م3 ومحطة ضخ بسعة اجمالية تبلغ (200) ألف م3 باليوم وانشاء محطة توليد كهرباء بقدرة إجمالية 4,3 ميقا فولت أمبير، مشيراً إلى أنه جار رفع قدرة محطة التوليد إلى 12,7 ميقا فولت أمبير وذلك بهدف تغذية مضخات آبار حقل المخرم مبيناً أن مشروع حقل آبار إمداد محطة ضخ المخرم يتميز بتدفق يتجاوز (200) ألف م3 في اليوم حيث تم إنشاء شبكة كهربائية لتغذية الآبار بالكهرباء وكذلك استخدام نظام التحكم والمراقبة للتشغيل والتحكم بالآبار ومتابعة كافة البيانات الفنية موضحاً أن التكلفة الإجمالية لهذين المشروعين بلغت (250) مليون ريال بنسبة إنجاز تجاوزت 57 %.