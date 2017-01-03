فيصل بن بندر يطلع على إنجازات مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم على إنجازات المؤسسة المتميزة العلمية والمعرفية التي من ضمنها جامعة الأمير سلطان، وتضمنت نبذة عن الجامعة التي أنشئت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حينما كان أميرا للرياض آنذاك، وتعرف سموه على أهدافها ومشروعاتها وإنجازات خريجيها وطلابها، وما حققوه من نجاحات تشهد بها سوق العمل وميدان ريادة الأعمال .

كما شاهد سموه عبر فيلم قدمته مؤسسة الرياض الخيرية بقصر الحكم عرضاً عن مركز الملك سلمان للإدارة المحلية الذي يهدف إلى توثيق واستلهام رؤى خادم الحرمين الشريفين الفريدة في الإدارة المحلية التي تتجلى فيما شهدته منطقة الرياض من تطور في ظل إمارته لها ـ حفظه الله ـ وأخيراً، شاهد سموه عرضا عن واحة الملك سلمان للعلوم التي تعتبر نموذجا للمشروعات العلمية ذات الطابع التعليمي .

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - الذي أسس هذا الكيان ورعاه وسانده ورأس بداية انطلاقته حتى أصبح مشروعاً علمياً تنموياً في وقت قياسي نافس الصروح العلمية والمعرفية.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للجميع على ما قدموه من عمل يدعو للفخر، في منهجه السليم، أنشأته وعملت على تطويره عقول فذة وطنية ، مؤكدا دعمه الكامل له ولمشروعاتها الطموحة حتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه.

من جهته قدم صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم شكره لسمو أمير منطقة الرياض على ما تلقاه المؤسسة ومشروعاتهاـ وخاصة جامعة الأمير سلطان ـ من دعم ورعاية من سموه، مبدياً ثقته باستمرارية تطورها في ظل ترؤس سموه لمجلس إدارتها ومواصلة مسيرتها الناجحة التي بدأت في ظل تشرفها برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تمثل المؤسسة والجامعة بذرة من بذوره الخيرة، وعنصرين بارزين من إرثه لهذه المنطقة كونه ـ حفظه الله ـ هو المؤسس الفعلي لهما وأول رئيس لمجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم حين كان أميرا لمنطقة الرياض.

وكان الأمير فيصل بن بندر قد استقبل وفدا من مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم يتقدمهم صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف ومسؤولو المؤسسة والجهات التابعة لها: وهي جامعة الأمير سلطان، وواحة الملك سلمان للعلوم، ومركز الملك سلمان للإدارة المحلية، وذلك بهدف تعريف سمو أمير المنطقة بالمؤسسة وإنجازاتها واطلاع سموه على سير العمل في المشروعات التي تعمل تحت مظلتها النظامية.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم امس الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة .

وقدم الدكتور عبده إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن الهيئة وأهدافها في الارتقاء بالأداء المهني الصحي في المملكة إلى أعلى المستويات عبر برامج تدريبية مكثفة وتصنيفات للممارسين الصحيين، وتقديم اختبارات تخصصية .

امير الرياض مستقبلا الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية