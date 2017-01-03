مكتب نتانياهو يروج لإعلان الموساد عن الحاجة لـ"جاسوسات"

كتب - محمود محيى

نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" إعلان جهاز الموساد الذى نشره أمس بالصحف الإسرائيلية يطلب فيه نساء للعمل كجاسوسات.

وقال جندلمان "هل تريدين الالتحاق بالموساد؟.. جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الشهير الموساد يطلق حملة لتجنيد الجاسوسات وضابطات جمع المعلومات والعمليات الخاصة ويبحث عن النساء ذوات الشخصية القوية والقدرة على العمل في ظروف غير عادية وعلى تفعيل الناس وقيادتهم".

وكان قد نشر "الموساد" إعلانا مدفوع الأجر بجميع الصحف الإسرائيلية المطبوعة والإلكترونية وكذلك على صفحات شبكات مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الإثنين، يطلب فيه نساء قويات للعمل كجواسيس.

وجاء فى متن الإعلان الذى كتب بالعبرية بصيغة المؤنث: "لا يهمنا ماذا فعلتِ من قبل.. بل يهمنا من أنتِ.. الموساد يُجند ضابطات لجمع معلومات ذوات شخصيات قوية ومميزة".

ووفق صيغة الإعلان، فإن الموساد يطلب نساء "ذات شخصية قوية ومميزة" لوظيفة ضابطة جمع معلومات، وهى وظيفة الـ"تجسس"