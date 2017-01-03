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الأرصاد تحذر: طقس شتوى مائل للبرودة خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية صباحًا

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الأرصاد تحذر: طقس شتوى مائل للبرودة خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية صباحًا الأرصاد تحذر: طقس شتوى مائل للبرودة خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية صباحًا

>كتب محمد محسوب

حذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة المائية على الطرق السريعة صباحًا، سواء الصحراوية أو الزراعية، مؤكدًا أنها مستمرة خلال الأيام المقبلة. 

 

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطقس بشكل عام خلال الفترة المقبلة سيكون شتويًا مائلاً للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وأكد عبد العال، أنه ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وعلى غرب البحر الأبيض المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


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