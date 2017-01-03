تعز: الانقلابيون أردوا 91 مدنياً خلال شهر

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من صد هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، في جبهة بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة. وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيات الانقلابية تحاول فك الحصار عن عناصرها المحاصرة في منطقة الصفراء منذ يومين، وذلك بعد تضييق الخناق عليها من قبل قوات الجيش والمقاومة وقطع خطوط الامداد على جبهة الصفراء. فيما حاولت ايضا شن هجوم اخر لاستعادة موقع السليم في عسيلان. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين مستهدفة منصة إطلاق الصواريخ في منطقة المعيقيب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة ما ادى الى تدميرها.

وتجددت المواجهات في قرى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط قصف لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع مختلفة. وشنت مقاتلات التحالف غارات متواصلة على مواقع ومعسكرات يسيطر عليها ميليشيات الحوثي في محيط العاصمة صنعاء. واستهدفت غارات التحالف مواقع للحوثيين في مناطق "مسورة" و "نقيل بن غيلان" ومركز مديرية "نهم" ومفرق أرحب "باتجاه العاصمة صنعاء. كما استهدفت غارات مماثلة مواقع يتمركز فيها الحوثيون وقوات من الحرس الجمهوري والدفاع الجوي في مديريات حراز والحيمة وصعفان. كما شنت مقاتلات التحالف غارات على مبنى الامن القومي في منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء.

ووقعت اشتباكات متقطعة ليل الأحد في الجهة الشرقية من مدينة تعز فيما دفع الانقلابيون بتعزيزات الى جبهة الاحكوم والمفاليس بمديرية حيفان جنوبي تعز. وقتل 5 مدنيين بينهم طفل وامرأتان في قصف لميليشيات الحوثي وصالح على احياء مدينة تعز وريفها في اليوم الاول من العام الجديد.

الى ذلك أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز في تقريره لشهر ديسمبر عن مقتل 91، وجرح 787 آخرين بينهم نساء وأطفال خلال ديسمبر الماضي، بينها إصابات خطرة، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف على الأحياء السكنية. وتصدر الرجال الرقم الأعلى من بين أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 71، كما جرح 568 آخرين، في حين تصدر الأطفال الفئة الثانية في أعداد الضحايا، حيث وصل عدد ضحاياهم إلى 13 قتيل، و138 جريح، بينما قتلت 7 نساء، وأصيبت 81 أخريات، أغلب تلك الإصابات كانت خطرة.