المملكة تؤكد أهمية تطبيق اتفاق تخفيض إنتاج النفط

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس جلسة مجلس الوزراء.

وأعرب مجلس الوزراء في مستهل الجلسة عن التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه مقاليد الحكم وما تحقق خلال العامين الماضيين للمملكة من الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات، وكذلك في المشهد السياسي الدولي من المواقف الثابتة والعادلة.

ونوه المجلس بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439هـ 2017م من القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، وعزمها على المضي قدماً لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء قدّر الأمر الكريم من خادم الحرمين بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، وتوجيهه -أيده الله- بتخصيص مبلغ مئة مليون ريال لهذه الحملة، وتبرعه بمبلغ 20 مليون ريال، وتبرع ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي ولي العهد بمبلغ 8 ملايين ريال. مشيداً بالتجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون لتقديم العون والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء نوه بما أكدت عليه المملكة أمام الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية بأن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب السورية يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية.

وتطرق المجلس إلى نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق لتطبيق الاتفاق على إقرار تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.

كما جدد المجلس ترحيب المملكة بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأميركية حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية على المستوى المحلي والدولي، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة والمشاركة فيها، والعمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجال الرياضي ، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، واتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي والمساهمة مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي.