الملك: نقف مع تركيا ضد من يحاول النيل من أمنها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، إثر الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة إسطنبول وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الأسى بنبأ الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة إسطنبول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، ونبعث لفخامتكم وللشعب التركي الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أردوغان.

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