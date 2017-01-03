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اعتداء إسطنبول: اعتقال ثمانية.. والقاتل مازال طليقاً

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اعتداء إسطنبول: اعتقال ثمانية.. والقاتل مازال طليقاً اعتداء إسطنبول: اعتقال ثمانية.. والقاتل مازال طليقاً

أعلن تنظيم "داعش" امس مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا ليلة رأس السنة وأوقع 39 قتيلا في إسطنبول بينما لا تزال السلطات تلاحق منفذه.

وقال التنظيم في بيان تم تداوله على حسابات متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد عناصره هاجم "احد أشهر الملاهي الليلية" في إسطنبول بالقنابل والسلاح الرشاش.

واعتقلت الشرطة التركية الاثنين ثمانية مشتبه بهم وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي في إطار التحقيق حول الاعتداء.

واوردت وسائل الاعلام التركية أن المهاجم أطلق بين 120 و180 رصاصة خلال الهجوم الذي استمر نحو سبع دقائق قبل ان يغير ملابسه ويلوذ بالفرار.

ولا تزال هوية منفذ الاعتداء مجهولة لكن صحيفة "حرييت" اوردت الاثنين ان السلطات تشتبه بـ"داعش" وان المهاجم يمكن ان يكون من قرغيزستان أو أوزبكستان.

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