بغداد: 32 قتيلًا و61 جريحاً في تفجير انتحاري

قتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب 61 آخرون الاثنين في تفجير انتحاري في مدينة الصدر في شمال شرق بغداد تبناه تنظيم داعش، وذلك تزامناً مع زيارة للعراق يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، واستهدف التفجير تجمعاً لعمال مياومين عند مدخل المدينة التي تسكنها غالبية شيعية وتتعرض بشكل مستمر إلى تفجيرات دامية.

وقال عقيد في الشرطة إن عدد القتلى بلغ 32 وأصيب 61 آخرون بجروح، وهو ثاني تفجير دام يضرب بغداد خلال الأيام الماضية.

ولاحقاً، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الذي جاء بعيد تأكيد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من العاصمة العراقية أن محاربة المتطرفين في العراق "تساهم في حماية بلادنا من الإرهاب" في 2017 الذي توقع ان يكون "عام الانتصار على الارهاب".