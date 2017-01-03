تجديد حبس نقاش سرق متعلقات مندوب مبيعات بالإكراه أعلى الطريق الدائرى

كتبت أمانى الأخرس

جددت نيابة البساتين، حبس نقاش ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بسرقة هاتف محمول وسلسلة ذهبية من مندوب مبيعات، تحت تهديد سلاح أبيض بعدما استوقفه أعلى الطريق الدائرى.

كان المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من من "هانى .م"، مندوب مبيعات قال فيه إنه حال سيره بالطريق الدائرى فى اتجاه التجمع ـ فوجئ بشخص - أدلى بأوصافه التقريبية – استوقفه وسرق هاتفه المحمول وسلسلة ذهبية تحت تهديد سلاح أبيض.

توصلت التحريات إلى أن المتهم هو "محمود.ص"، نقاش ، ومقيم دائرة قسم دار السلام وسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها برقم 14820 لسنة 2011 دار السلام "سرقة بالإكراه".

بإعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث القسم بقيادة المقدم وائل غانم والنقيب أحمد مختار من ضبط المتهم وبحوزته مطواة قرن غزال والهاتف المستولى عليه.

وبمواجهته أمام المقدم أيمن سمير وكيل فرقة جنوب القاهرة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزته وبإرشاده ضبطت القوة السلسلة لدى"مصطفى .ر"، صاحب محل مصوغات ذهبية،، والذى نفى علمه بأنها من متحصلات سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم وأحالته إلى النيابة العامة.