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ننشر الطلبات المادية للثلاثى الأجنبى المرشح لتدريب الزمالك

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ننشر الطلبات المادية للثلاثى الأجنبى المرشح لتدريب الزمالك ننشر الطلبات المادية للثلاثى الأجنبى المرشح لتدريب الزمالك

>كتب أحمد توفيق

ينشر "اليوم السابع" الطلبات المادية للثلاثى الأجنبى المرشح لتدريب الزمالك خلال الفترة القادمة، خلفا لمحمد حلمى المدير الفنى للأبيض .

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، التفاوض مع ثلاثة مدربين أجانب لتولى أحدهم تدريب القلعة البيضاء هم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق لوادى دجلة، والرومانى ماريوس سوموديكا المدير الفنى الحالى لفريق استرا الرومانى، والبرتغالى جوزيه رومارو المدير الفنى السابق للرباط المغربى والكويت الكويتى.

ووفقا للمفاوضات التى تمت بين مسئولى الزمالك والمدربين الثلاثة طلب كارتيرون تقاضى 650 ألف جنيه شهريا، بينما طلب سوموديكا تقاضى 350 ألف جنيه شهريا، فيما طلب رومارو تقاضى 500 ألف جنيه شهريا.


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