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مرتضى منصور: إيمانويل أمونيكى طلب تدريب الزمالك.. ومهلة "حلمى" انتهت

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مرتضى منصور: إيمانويل أمونيكى طلب تدريب الزمالك.. ومهلة "حلمى" انتهت مرتضى منصور: إيمانويل أمونيكى طلب تدريب الزمالك.. ومهلة "حلمى" انتهت

>كتب أحمد طارق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تلقى اتصالاً من النيجيرى إيمانويل أمونيكى مدرب منتخب الشباب النيجيرى، عرض تولى تدريب الفريق الكروى الأول للقلعة البيضاء.

 

أضاف مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت"، أن أمونيكى كان من أبرز لاعبى الزمالك السابقين، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة كأس العالم للشباب، وأصبح ضمن المرشحين لتدريب الأبيض مع الفرنسى باتريس كارتيرون، والرومانى ماريوس سوموديكا، والبرتغالى جوزيه روماو.

 

وأوضح رئيس الزمالك، أنه كان من المحدد أن تعقد جلسة مساء أمس الاثنين مع محمد حلمى لحسم موقفه من الاستمرار فى تدريب الفريق من عدمه، قائلاً: "مهلة محمد حلمى انتهت وعليه أن يحضر غداً لنادى الزمالك لحسم موقفه النهائى، وإذا قرر الاستمرار فعليه أن يحدد جهازه المعاون غدأ أيضاً".


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