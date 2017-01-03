رسمياً.. سموحة يطلب رمزى خالد من الزمالك

كتب أحمد طارق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تلقى عرضاً رسمياً من نادى سموحة للحصول على خدمات رمزى خالد لاعب وسط الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أضاف رئيس الزمالك، أنه لم يحسم أمر رحيل أى لاعب، وسيترك الأمر للجهاز الفنى الجديد الذى سيتولى قيادة الأبيض فى حالة رحيل محمد حلمى.

وتابع مرتضى منصور حديثه، خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" أنه تلقى عرضاً من الاتحاد السكندرى والإسماعيلى لاستعارة أحمد دويدار وإسلام جمال، مؤكداً أنه لن يمانع فى رحيل أى لاعب لتدعيم الأندية الأخرى، وسينتظر فقط رأى الجهاز الفنى الجديد.