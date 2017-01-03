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إطلاق أسماء شهداء العلم من المعلمين على المدارس والشوارع بشمال سيناء

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إطلاق أسماء شهداء العلم من المعلمين على المدارس والشوارع بشمال سيناء إطلاق أسماء شهداء العلم من المعلمين على المدارس والشوارع بشمال سيناء

>شمال سيناء ـ محمد حسين

كشف محمد سالم بحيرى، نقيب معلمى شمال سيناء، عن مساعٍ تبذلها النقابة لإطلاق أسماء شهداء العلم من المعلمين الذين استشهدوا فى شمال سيناء، على المدارس والشوارع فى مدنهم وقراهم، لافتا أن العدد وصل لـ 8 شهداء لتخليد أسماء من سالت دماؤهم وهم يؤدون واجبهم الوظيفى أثناء عملهم أو وهم سائرين لمدارسهم.

 

وأشار "بحيرى" لـ"اليوم السابع"، عن تضافر جهود النقابة العامة للمعلمين ونقابة شمال سيناء الفرعية فى الوقوف لجانب كل معلم يتعرض للإصابة نتيجة الأحداث التى تشهدها المحافظة على وجه الخصوص فى مناطق الشيخ زويد ورفح لافتا أن النقابة العامة بالقاهرة مدت نقابة شمال سيناء بـ 25 ألف جنيه مؤقتا تحت بند الإصابات والوفيات، و10 آلاف جنيه لأى فقيد، و25 ألف جنيه تصرف لكل حالة من المعلمين تقتضى الظروف نقله لمحافظته خارج شمال سيناء.


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