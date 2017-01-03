تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية 50 % في أم القيوين شهراً

مددت القيادة العامة لشرطة أم القيوين فترة تخفيض قيمة المخالفات المرورية الخاصة بإمارة أم القيوين 50 % شهراً على أن تنتهي في الثلاثين من يناير الجاري، وذلك بحسب المقدم سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والذي أوضح أن المهلة بدأت في الأول من ديسمبر من العام الماضي وأتت بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني.

وبهدف إعطاء أصحاب المركبات المنتهية رخصها فرصة للتجديد والمبادرة لتعديل أوضاع المخالفات المتراكمة عليهم وتسديد المخالفات المرورية ومن ثم تجديد المركبات، كما أن أبرز المخالفات التي أدت إلى حجز المركبات السرعة الزائدة والتغيير الجوهري في المركبات.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إن هناك الكثير من السائقين استفادوا من المهلة وقاموا بتجديد مركباتهم، وإن اكثر المخالفات التي ارتكبها مراجعو إدارة المرور والدوريات تمثلت في السرعة الزائدة على الحد المسموح به، والتلوين الزائد على الحد المسموح به، وعدم التقيد بالسرعات الموضحة على اللوحات الإرشادية على معظم الطرق بالإمارة.