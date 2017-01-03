أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية 50 % في أم القيوين شهراً

Google+ Print

مددت القيادة العامة لشرطة أم القيوين فترة تخفيض قيمة المخالفات المرورية الخاصة بإمارة أم القيوين 50 % شهراً على أن تنتهي في الثلاثين من يناير الجاري، وذلك بحسب المقدم سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والذي أوضح أن المهلة بدأت في الأول من ديسمبر من العام الماضي وأتت بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني.

وبهدف إعطاء أصحاب المركبات المنتهية رخصها فرصة للتجديد والمبادرة لتعديل أوضاع المخالفات المتراكمة عليهم وتسديد المخالفات المرورية ومن ثم تجديد المركبات، كما أن أبرز المخالفات التي أدت إلى حجز المركبات السرعة الزائدة والتغيير الجوهري في المركبات.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إن هناك الكثير من السائقين استفادوا من المهلة وقاموا بتجديد مركباتهم، وإن اكثر المخالفات التي ارتكبها مراجعو إدارة المرور والدوريات تمثلت في السرعة الزائدة على الحد المسموح به، والتلوين الزائد على الحد المسموح به، وعدم التقيد بالسرعات الموضحة على اللوحات الإرشادية على معظم الطرق بالإمارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية