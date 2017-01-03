شعار «عام الخير» على مطبوعات مشاريع ومبادرات «خيرية الشارقة»

وجّه الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، بتضمين شعار «عام الخير» في كل المطبوعات والمنشورات والتصاميم الخاصة بمشاريع الجمعية ومبادراتها.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، في تصريحات له أمس، إن توجيهات مجلس إدارة الجمعية كانت واضحة بضرورة البدء الفوري في تضمين شعار «عام الخير» في جميع المنشورات الخاصة بالجمعية، مؤكداً أنه تم البدء في تجهيز التصاميم لتحمل شعار «عام الخير»، وبجانبه يتم وضع شعار الجمعية، ومبيناً أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عام الخير، يعكس المعدن الأصيل لدولتنا.

وأضاف: «لا نتردد في الوقوف خلف قيادتنا، والسعي نحو تحقيق كل ما تصبو إليه من تحقيق رفعة كل من يقيم على أرضها، وتعزيز الجانب الإنساني بما يصون كرامة المعوزين»، مشيراً إلى أن «عام الخير» يمنحنا الفرصة لنتوسع في أعمالنا، خاصة أن الجمعية لا تعبّر عن إمارة الشارقة فقط، بل إن رسالتها نابعة من توجهات الدولة التي أُسست على العطاء ومد يد العون إلى كل محتاج. وأعلن الترحيب بكل الراغبين في التطوع والمشاركة في أداء الجمعية لرسالتها وتحقيق أهدافها على المستويين الداخل والخارجي، لافتاً إلى مبادرة الجمعية في احتضان مؤسسات القطاع الخاص، لتشارك الجمعية مشاريعها الخيرية ومبادراتها الإنسانية على مدار العام.

وأوضح ابن خادم أن عام 2017 سيكون عام رخاء في مسيرة العمل الإنساني، حيث سيتم توجيه كل الطاقات لمحاربة الفقر والجهل ومساندة الشعوب المتضررة، مشيراً إلى سعي الجمعية لرسم السعادة والبهجة في قلوب الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمساندة. وكشف ابن خادم أن توجيهات رئيس مجلس إدارة الجمعية تضمنت تكليف فريق الجودة والتميز بعقد لقاءات عصف ذهني مع الشركاء ورعاة الخير للاتفاق حول إطلاق عدد من المبادرات الخيرية، لتكون بداية انطلاقة للشروع في مسيرة عام الخير 2017.