«مؤسسات محمد بن خالد» تطلق خطتها

عقدت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن خطة عام 2017، لكل من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، بتوجيهات من رئيسة مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وبحضور مجموعة من الشركاء التخصصيين الذين وقّعوا اتفاقية تعاون مشترك في تنفيذ البرامج، وأعضاء مجلس الإدارة من المؤسستين، وأعضاء من أمناء الجوائز والموظفات والمشرفات والمتطوعين.

وتم في المؤتمر إطلاق شعار لعام 2017 تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلى أن يكون عاماً للخير، وهو «من زايد الخير.. خليفة خير ممتد»، والإعلان عن مبادرات عام الخير، لإعداد برنامج قافلة الخير، عبارة عن باقة من البرامج التي ستخدم أعمالاً تطوعية في التعليم والبيئة والصحة وذوي الإعاقة، وتم توقيع شراكات تخصصية تهدف إلى تقديم خدمات خيرية متنوعة، كما سيتم تنفيذ برنامج يومي توعوي بعنوان «5 دقائق خير».

وقالت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس الإدارة: «نطلق في هذا العام مبادرات تستقي قيمها ومبادئها من نور مبادرة عام الخير، حيث نبني تلك المبادرات على ميراث المجتمع، من قيمة العطاء وتقديم الخير لكل كائن موجود على الأرض، فالخير دائماً لا يقتصر على تقديم العطاء للمحتاج، وإنما هو العطاء لكل ما يعيش معك تحت سماء الوطن.