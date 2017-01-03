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15.6 ألف معلم ومعلمة في أبوظبي يبدأون أسبوع التنمية المهنية

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بدأ 15 ألفاً و668 معلماً ومعلمة من مدارس مجلس أبوظبي للتعليم، البرنامج التدريبي لأسبوع التنمية المهنية الذي يستمر حتى الخامس من شهر يناير الجاري، بهدف رفع الكفاءة المهنية والوصول إلى أفضل النتائج في العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم في الإمارة.

وقام الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالمجلس بزيارة ورش العمل التدريبية لأسبوع التنمية المهنية في مدارس أبوظبي بحضور 324 من القيادات المدرسية. وأكد النعيمي خلال لقائه بالمعلمين في اليوم الأول من أسبوع التنمية المهنية حرص المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز كفاءات العاملين في الميدان التربوي وصقل مهاراتهم.

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