مشاري العفاسي: الإمارات بلد الخير

أشاد مشاري بن راشد العفاسي بعام الخير الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. جاء ذلك خلال أمسية إنشادية أُقيمت على مسرح ملتقى زايد بن محمد العائلي، أول من أمس.

وقال العفاسي إن هذا النهج ليس بغريب على الإمارات، وهو يعكس النهج الذي تبنته منذ تأسيسها في العطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع دون مقابل، فالإمارات هي بلد الخير والأمسية اليوم في ملتقى زايد الخير.

وأحيا العفاسي الأمسية وسط حشد جماهيري من الزوار على مسرح ملتقى زايد بن محمد العائلي، بمنطقة الخوانيج الأولى، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، واستمرت الأمسية لمدة ساعة، وأمتع العفاسي الحضور بمجموعة مختارة من أناشيده المحببة للجمهور من ألبوم عام 2016، بالإضافة إلى بعض الأناشيد الحصرية للملتقى.