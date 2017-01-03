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نقطة دفاع مدني جديدة في مركز شرطة الصناعية بالفجيرة

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افتتحت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة نقطة لها في مركز شرطة الصناعية، بعد تجهيزها بأحدث وحدات الإطفاء، وسيارات التدخل السريع وتوفير المعدات والآليات والكوادر البشرية المدربة.

حضر مراسم الافتتاح، الذي أقيم في مركز شرطة الصناعية، العقيد سعيد أحمد الحلو اليماحي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وعدد من الضباط وضباب الصف والأفراد.

وقال العقيد علي الطنيجي، إن إدارة الدفاع المدني تحرص على توفير أفضل الخدمات لكل سكان الإمارة في مختلف المناطق الجغرافية، وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم. وأضاف مدير إدارة الدفاع المدني أن وجود نقطة في مركز شرطة الصناعية، تتيح الفرصة لسيارات التدخل السريع سرعة الوصول لمواقع الحريق في المناطق الجبلية الوعرة، التي كانت تأخر سرعة وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحادث، نظراً لبعد مراكز الدفاع المدني عن المنطقة.

ومن جهة قال العقيد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية إن قرب نقاط الدفاع المدني من المناطق الوعرة تسهم في توفير سبل العيش الرغيد لسكان المنطقة، وتعزز الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل في تعزيز أعلى مستويات السلامة للدفاع المدني.

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