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محمد الكعبي يتفقّد إدارة شرطة دبا

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محمد الكعبي يتفقّد إدارة شرطة دبا محمد الكعبي يتفقّد إدارة شرطة دبا

تفقد العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، إدارة شرطة دبا، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات لعام 2016.

بدأ القائد العام جولته بتفقد الطابور العسكري لمرتب الإدارة، ثم تفقد الآليات والمركبات العسكرية، واطلع على الأجهزة المستخدمة فيها.

وبعدها قام العميد ابن غانم بجولة ميدانية على أقسام الإدارة، التقى خلالها العاملين، وناقش معهم أهمية التركيز على رضا المتعاملين، من خلال تحقيق أفضل زمن استجابة، وفقاً للمؤشرات المعتمدة واطلع على نماذج مختلفة من أدلة وإجراءات العمل واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ثم عقد اجتماعاً مع مدير إدارة شرطة دبا المقدم سيف راشد الزحمي ورؤساء الأقسام ومديري الأفرع، واستعرض أهم نقاط القوة وفرص التحسين والمؤشرات الاستراتيجية.

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