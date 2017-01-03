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بلدية عجمان تشرف على تصدير 144 مليون كيلو مواد غذائية

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بلدية عجمان تشرف على تصدير 144 مليون كيلو مواد غذائية بلدية عجمان تشرف على تصدير 144 مليون كيلو مواد غذائية

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إحصائيات تفصيلية للمواد الغذائية التي تم تصديرها واستيرادها خلال عام 2016م عبر ميناء عجمان والتي أشرفت الدائرة على حسن سير معاملاتها حفاظاً على الأمن الغذائي، انطلاقاً من حرص دائرة البلدية على صحة وسلامة المستهلك داخل الدولة وخارجها.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة أن مكتب التجارة الغذائية أشرف على عمليات الاستيراد والتصدير على مدار عام 2016 حيث بلغت كمية المواد الغذائية المصدرة لـ 59 دولة ما يعادل 144.426.170 كغم.

فيما بلغت كمية المواد الغذائية المستوردة من 66 دولة 292.871.120 كغم، مبيناً أن المواد الغذائية المستوردة تتضمن اللحوم والدواجن والفواكه والبقوليات ومنتجات الألبان والزيوت وجميع المنتجات والمواد الغذائية التي يحتاجها سكان الإمارة فيما تصدرت مياه الشرب قائمة المواد الغذائية المصدرة لدول الجوار.

وأوضح الحوسني أن موظفي مكتب التجارة الغذائية لا يدخرون جهداً يذكر للتأكد من مدى مطابقة المواد الغذائية للقوانين والمعايير والاشتراطات المحددة في الدولة حيث يتفقدون المنشآت المعنية بالتصدير للتأكد من حصولها على الرخص القانونية التي تؤهلها للعمل وأخذ عينات من جميع المواد المجهزة للتصدير للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للاستخدام.

وبين أن الحاويات الغذائية القادمة لإمارة عجمان عبر الميناء تخضع للعديد من العمليات المكثفة للتأكد من صلاحيتها ومناسبتها للاستخدام حيث يشرف موظفو مكتب التجارة الغذائية على عملية إنزال الشحنات وبيان مدى مطابقتها للمعايير المحددة في الدولة وأخذ عينات من كافة المواد وإرسالها للمختبر الذي يقوم بدوره بفحص العينات.

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