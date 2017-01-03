سعيد الطاير يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مكتبه ليبوريو ستيللينو، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، بحضور أومبرتو بيرناردو، السكرتير الأول في السفارة.

وحضر من جانب الهيئة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، وخولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي.وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي ودولة الإمارات.

ورحب الطاير بالسفير الإيطالي، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الإيطالية في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الخبرات التي يتميز بها كلا الجانبين.