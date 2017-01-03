أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سعيد الطاير يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

Google+ Print
سعيد الطاير يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا سعيد الطاير يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مكتبه ليبوريو ستيللينو، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، بحضور أومبرتو بيرناردو، السكرتير الأول في السفارة.

وحضر من جانب الهيئة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، وخولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي.وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي ودولة الإمارات.

ورحب الطاير بالسفير الإيطالي، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الإيطالية في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الخبرات التي يتميز بها كلا الجانبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية