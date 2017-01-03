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سميح ساويرس لـ"الشباب": "60% من الثروة حظ والباقى شغل ونباهة وجرأة"

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سميح ساويرس لـ"الشباب": "60% من الثروة حظ والباقى شغل ونباهة وجرأة" سميح ساويرس لـ"الشباب": "60% من الثروة حظ والباقى شغل ونباهة وجرأة"

>كتب رامى المصرى

نصح رجل الأعمال سميح ساويرس، الشباب المقبلين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعمل الدؤوب حتى يحققوا ما يحلمون به، لافتًا إلى أن الستر أهم من الثراء الزائد.

وأوضح ساويرس خلال حواره مع الإعلامى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامجه "على هوى "، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، أن 60 % من الثروة حظ ، قائلاً:"أوعى تصدق إن أى حد فى الدنيا دى إتغنى غير عشان محظوظ، و60% حظ والباقى شغل ونباهة وجرأة".

وأكد ساويرس أنه تمتع بنسبة حظ عالية فى حياته، مؤكدًا أن أولها أن يكون من سلالة عائلة ساويرس، بالإضافة إلى بناء روح الخدمة الاجتماعية داخله والتى زرعتها فيه والدته التى كانت تصطحبه إلى أماكن فقيرة جدًا وملاجئ حتى تقدم المساعدة لهم.

وتابع: "الفلوس الكتير مش كل حاجة وستر الأسرة فى مصر مش محتاج 1 على 1000 من اللى عندى".


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