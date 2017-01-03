مصر تحتل المرتبة الـ13 بقائمة الدول المصدرة للسياحة إلى دبى

كتبت ميرفت رشاد

أكد التقرير الصادر عن دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبى، أن عدد السائحين الذين زاروا الإمارة بلغ 12 مليون سائح، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2016، وأن السوق الهندى احتل المركز الأول فى قائمة الأسواق العشر المصدرة للسياحة إلى دبى، حيث بلغ عدد السياح الهنود مليونًا و406 آلاف سائح بنسبة زيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2015.

وتابع التقرير، أن المملكة العربية السعودية، جاءت فى ترتيب المركز الثانى بقائمة الدول العشر، وبلغ عدد السياح السعوديين مليونًا و365 ألف سائح بنسبة زيادة 4%، فيما احتل السوق الإنجليزى المركز الثالث، حيث بلغ عدد السياح مليونًا و14 ألف سائح، بنسبة زيادة 4%، فيما تصدرت سلطنة عمان، باكستان والولايات المتحدة والصين وإيران وألمانيا والكويت قائمة الدول العشر.

وأشار التقرير، إلى أن مصر تصدرت المركز الثالث عشر بقائمة الأسواق المصدرة للسياحة، حيث بلغ عدد السياح المصريين الذين زاروا الإمارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر العام الماضى 239 ألف سائح، بنسبة انخفاض قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.

وقال التقرير، إن عدد الأسواق المصدرة للسياحة لدبى، بلغ 20 سوقًا سياحيًا، وجاءت "الأردن" فى المرتبة الأخيرة فى قائمة الأسواق المصدرة، حيث بلع عدد السياح 129 ألف سائح أردنى، فيما شملت القائمة "الفلبين، أستراليا، مصر، فرنسا، روسيا، قطر، إيطاليا، نيجيريا، وكندا".