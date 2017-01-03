"القومى لحقوق الإنسان": البرلمان لم يعدل مادة الجهة المشكلة للمجلس حتى الآن

كتب محمد السيد

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مدة المجلس انتهت من أغسطس الماضى، مضيفًا: "مجلس النواب لم يعدل مواد القانون الخاص بالمجلس، والتى تنص على أن مجلس الشورى هو الذى يشكل المجلس القومى، ولا يوجد مجلس شورى الآن ويوجد مجلس النواب، فلابد من سرعة تعديل المادة الخاصة بالجهة المشكلة للمجلس".

وأضاف شكر، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم حتى الآن تعديل المادة الخاصة بتشكيل المجلس، وأن مجلس الوزراء قرر استمرار التشكيل الحالى للمجلس والاستمرار فى مهامه لحين التشكيل الجديد، لافتًا إلى أن المؤتمر الدولى الذى أعلن عنه رئيس المجلس حول دور ومسئوليات رجال الدين فى حماية حقوق الإنسان، فى حاجة لإعدادات كثيرة وأن التشكيل الحالى لم يستطع عقده، وأنه سيترك للمجلس الجديد.

ولفت عبد الغفار شكر، إلى أن المجلس سلم اللجنة المشكلة لفحص ملفات الشباب المحبوسين منذ إعلان تشكيلها ما يقرب من 600 اسم، مؤكدًا أن المجلس يقوم بإرسال الحالات التى تستقبلها لجنة الشكاوى للجنة.