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البابا تواضروس يبدأ اليوم استقبال تهانى عيد الميلاد بالمقر البابوى

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البابا تواضروس يبدأ اليوم استقبال تهانى عيد الميلاد بالمقر البابوى البابا تواضروس يبدأ اليوم استقبال تهانى عيد الميلاد بالمقر البابوى

>كتبت سارة علام

يبدأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد فى صالونه بالمقر البابوى.

 

وقالت مصادر بالكنيسة الإنجيلية، إن القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى ، يرأس وفد السنودس الإنجيلى لتهنئة البابا بالمقر البابوى مساء اليوم، كما يستقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أيضًا.

 

ومن المنتظر أن يستقبل البابا تواضروس هذا الأسبوع، وفدًا من كبار الشخصيات الإسلامية، يرأسه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصحبة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قبيل العيد أيضًا، كجزء من طقس سنوى تتبادل فيه المؤسستان الكبيرتان التهانى بالعيد.

 

كانت الكنيسة قد أكدت على عزمها الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، رغم الحداد على شهداء الكنيسة البطرسية، مع منع مظاهر البهرجة والاحتفالات غير الكنسية.


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