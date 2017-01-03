حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توازن فى مصروفاتك

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الذين يتميزون بالتوازن وعدم حبهم للمواجهة الحادة.

برج الميزان على الصعيد المهنى

ستحصل على رسائل من أحد الأشخاص القريبين لك، فكن متقبلا لتلك النصائح، يجب أن تغير خطة العمل الخاصة بك قبل ارتكاب الأخطاء التى لا يمكن التراجع عنها، حاول أن تكون متزنا فى مصروفاتك حتى لا تصبح مبذرا.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

إذا كانت العلاقة العاطفية هدفها الابتسامة على وجهك، فيجب أن تجعلك سعيدا، وإذا لم تكن كذلك فقد حان الوقت لإنهاء هذه العلاقة.

لا تستغل روحك فى علاقة لن تكون مريحة لك، وبمجرد أن تنتهى تلك العلاقة سترى العالم مليئا بالمفاجآت فى انتظاركم.

برج الميزان على الصعيد الصحى

اليوم مناسب للأنشطة والتمارين فى الهواء الطلق، وجميع الضغوط سوف تختفى بعيدا اليوم، ويتحول إلى شعور بالحيوية بشكل مثير للدهشة، وسيؤدى هذا إلى طوفان من التفاؤل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

البعض قد يؤخر عملك بسبب بعض الأحقاد القديمة، وهذا قد يكون سببا للقلق كبير بالنسبة لك، لأنهم لن يؤثروا على الأحداث الحالية فحسب، بل أيضا مشاريعك المستقبلية، فى هذا الوقت من العام استمتع بالجلسات العائلية وسوف يمدونك بالحماس الذى تحتاجه.