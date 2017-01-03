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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص سفر للخارج قريبا

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص سفر للخارج قريبا حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص سفر للخارج قريبا

>كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى، هناك بعض التنبؤات للسفر بالخارج.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك توقعات تشير بقوة للسفر لغرض العمل، وهناك فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج، جهة العمل قد ترسلك إلى بلد آخر أو ربما ستحصل على موافقة تأشيرة لأغراض العمل.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى

من المحتمل أن تقابل شخصا منبهرا بك اليوم، فإن هذا الشخص لديه القدرة على أن يصبح شخصا قريبا جدا لك، وستذهب مع أصدقائك لقضاء وقت ممتع جدا.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى

إذا كنت تحاول تعديل وزنك فسترى بعض النتائج الإيجابية اليوم، هذا هو أفضل وقت لبدء نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة، وفرص النجاح به تكون أعلى إذا كنت تأخذ بالمشورة من شخص قريب لك فيما يتعلق بالممارسات الصحية الخاصة بك. وسوف تشعر أنك كامل للطاقة والتفاؤل الجديد اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

مزاجك مندفع اليوم، وقد تميل إلى الاندفاع فى مشاريع دون التفكير، وهذا يمكن أن يخلق مشاكل لا داعى لها على حد سواء فى العمل وفى الحياة الأسرية.      

 


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مصر 365

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