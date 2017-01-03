حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية اليوم

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها الصراحة الشديدة.

حظك اليوم برج القوس على المستوى العاطفى.

تحتاج شريك حياتك فى هذه الفترة تحديدًا، حيث تشعر بأنك تحتاج إلى دعم عاطفى، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية، إلا أنه قادر على أن يعوضك كل ذلك.

برج القوس على الصعيد المهنى

أوضاعك فى العمل غير مستقرة، بسبب بعض الضغوط التى تعرضت لها من قبل أصدقاء لك فى العمل، كما أنه من المفترض أن تمر بأزمة طارئة خلال الأيام المقبلة بسبب زميل لك فى العمل.

برج القوس على الصعيد الصحى

شكوى مفاجئة تتعلق بالرأس وجهازك العصبى، بسبب بعض الضغوط التى تتعرض لها مؤخرًا فى العمل، كما أنه من المتوقع أن تذهب إلى الطبيب خلال هذا اليوم.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

مزاجك جيد جدًا هذا اليوم، كما أن الحظ سيكون حليفك لهذا اليوم، بالإضافة إلى بعض المكاسب المادية التى ستحصل عليها.