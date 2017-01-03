حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم ممتاز لبدء النظام الغذائى الخاص بك

كتبت أسماء زيدان

هو برج نارى من الطراز الأول، يتسم بالطموح الشديد والقوة، إنه الحمل الذى يتفق مع الأبراج النارية مثله، والهوائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى

قد تكون قادراً على التعرف على أشخاص جدد، ويمكنك التواصل معهم بحرية وجمع أكبر معلومات مفيدة، وهذا سيكون عونا لك فى إنجاز المشروع، لا تدع نفسك ضحية للهلع من أى سيناريو تشاؤمى من قبل بعض كبار السن.

الحمل على الصعيد العاطفى

هناك شخص ثالث سوف يتدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك حتى تنجح، ورغم ما يضرب علاقتك العاطفية من توتر، بالخروج مع الشريك إلا أنه يمكن أن يساعد على تعزيز علاقتك.

الحمل على الصعيد الصحى

لقد تم التخطيط لإنقاص وزنك ولديك النوايا الحسنة لذلك، وكنت قد وضعت عدداً من التجارب فى طريقك، ولكن اليوم هو يوم ممتاز لبدء النظام الغذائى الخاص بك وممارسة ما يلزم لإنقاصه.

توقعات علماء الفلك للفترة القادمة

قد تكون معرضاً للخسارة المالية اليوم ولكن يمكنك حماية نفسك من ذلك بسهولة، إذا كنت تنأى بنفسك عن الذين يحاولون سحبك لهذه الأحداث لتحقيق مكاسب، فعليك بالثبات لتضميد الجروح.