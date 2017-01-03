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حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حان الوقت لإنهاء التردد فى اتخاذ القرارات

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حان الوقت لإنهاء التردد فى اتخاذ القرارات حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حان الوقت لإنهاء التردد فى اتخاذ القرارات

>كتبت أسماء زيدان

هو برج نارى يتسم بالرومانسية الشديدة وتوهج المشاعر، والإصرار على تحقيق طموحاته المختلفة، إنه برج الأسد الشهير برغبته فى أن يكون محور الكون، ويحظى بالتقدير اللازم من الجميع، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

اتسم سلوكك بالتردد خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات للتخلى عن هذا الموقف للأبد، ولا يكون لديك تخوف حول اتخاذ أى قرار، ويمكنك أيضاً استشارة شخص قريب لك عن مهنة أو مسألة مالية.

 

الأسد على الصعيد العاطفى

للمرتبطين، يجب أن تأخذ استراحة من العلاقة المضنية التى تعيشها، أو القيام بأى شىء يجعلها سعيدة.

 

الأسد على الصعيد الصحى

الصحة البدنية جيدة اليوم، رغم تصاعد الإجهاد الذهنى فى الآونة الأخيرة وكنت فى حاجة ماسة للبحث عن حل، ويمكنك تغيير بعض الآليات فى الجبهة المهنية، كما يمكنك محاولة بعض تقنيات الاسترخاء وممارسة الرياضة.

 

توقعات علماء الفلك للفترة القادمة

قد يجتمع الناس من حولك للقيام بشىء غير لائق من الناحية الأخلاقية، ولذا عليك المحافظة على مسافة واحدة من هؤلاء الناس، كما يمكنك معاودة الاتصال مع الناس أصحاب الأخلاق الرفيعة التى كنت قد قابلتهم من قبل.


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مصر 365

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