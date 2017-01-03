حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. طرف ثالث يحاول إفساد علاقتك العاطفية

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الترابى الذى يتميز بصلابة الشخصية والصبر الشديد، حتى أنه يندر أن يصيبه الإحباط، كما أنه يسير نحو تحقيق أهدافه بثبات وبطء.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تواجه صعوبة فى اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة فى الأيام الأخيرة، ولكنك اليوم تتمكن بوضوح من معرفة القرار الذى تريد اتخاذه فى مكان عملك، ومن المحتمل أن يكون السبب هو مشورة مهنية جيدة من شخص تثق به.

برج الثور على الصعيد العاطفى

هناك احتمال قوى بأن هناك محاولات من طرف ثالث للتدخل فى علاقتك العاطفية بنوايا شريرة، وهو على الأرجح شخص موثوق بالنسبة لك، وكنت تعتمد عليه كثيرًا لذلك من المهم أن تتوثق من أى معلومات تحصل عليها بشأن شريك حياتك اليوم وأن تتناولها بجرعة صحية من التشكك.

برج الثور على الصعيد الصحى

كوب من القهوة كل يوم جيد لقلبك، ولكن الإفراط الشديد فى القهوة اليوم قد يضر بصحتك كثيرًا، وإذا اضطررت لشرب القهوة أو الشاى بكميات كبيرة فعليك أن تزيد من كميات الماء كذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

عقلك نشط جدًا اليوم، ولكن من المحتمل أن تشعر بنهاية اليوم بالإرهاق الذهنى بسبب فيضانات من الأفكار الجديدة التى تملأ عقلك بشكل مستمر.