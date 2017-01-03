حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حدسك قوى اليوم ويمنحك التوجيهات الصحيحة

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز أبناؤه بأنهم خدومون ويحبون تقديم الاهتمام للآخرين ويحبون أيضًا أن يتلقوا الاهتمام أيضًا.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

تجنى هذا اليوم فوائد صبرك فقد كنت تنتظر لفترة طويلة أن تحصد نتاج عملك واجتهادك، واليوم حان الوقت لأن تحصل على فوائد ما بذلته من مجهود مكثف فى الفترة الماضية.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

اليوم عظيم للخروج وقضاء وقت مع الحبيب، أما من هم فى فئة عمر المراهقين من أبناء هذا البرج فمن المتوقع أن يحدث تغيير فى وضع العلاقة العاطفية لهم.

برج العذراء على الصعيد الصحى

تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا لفقدان الوزن الزائد ولكنك اليوم تشعر بالرغبة فى كسر كل القواعد، وأن تخرج عن هذا النظام، يمكنك أن تفعل ذلك ولكن بحدود وإلا لن تتمكن من العودة مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

حدسك قوى فى هذه المرحلة من الوقت وبإمكانه أن يمنحك التوجيه الجيد أكثر من أى وقت مضى، ويمكنك حتى أن تخوض مغامرات بسهولة ودون أن تخسر الكثير، وقد يظهر اليوم بعض من الأصدقاء القدامى.