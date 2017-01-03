حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع خبراء الفلك يوما رائعا لبعض الأبراج على الصعيد الصحى مثل برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حان الوقت لإنهاء التردد فى اتخاذ القرارات

هو برج نارى يتسم بالرومانسية الشديدة وتوهج المشاعر، والإصرار على تحقيق طموحاته المختلفة، إنه برج الأسد الشهير برغبته فى أن يكون محور الكون، ويحظى بالتقدير اللازم من الجميع، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

اتسم سلوكك بالتردد خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات للتخلى عن هذا الموقف للأبد، ولا يكون لديك تخوف حول اتخاذ أى قرار، ويمكنك أيضاً استشارة شخص قريب لك عن مهنة أو مسألة مالية.

الأسد على الصعيد العاطفى

للمرتبطين، يجب أن تأخذ استراحة من العلاقة المضنية التى تعيشها، أو القيام بأى شىء يجعلها سعيدة.

الأسد على الصعيد الصحى

الصحة البدنية جيدة اليوم، رغم تصاعد الإجهاد الذهنى فى الآونة الأخيرة وكنت فى حاجة ماسة للبحث عن حل، ويمكنك تغيير بعض الآليات فى الجبهة المهنية، كما يمكنك محاولة بعض تقنيات الاسترخاء وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك للفترة القادمة

قد يجتمع الناس من حولك للقيام بشىء غير لائق من الناحية الأخلاقية، ولذا عليك المحافظة على مسافة واحدة من هؤلاء الناس، كما يمكنك معاودة الاتصال مع الناس أصحاب الأخلاق الرفيعة التى كنت قد قابلتهم من قبل.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتعرض لبعض الضغوط النفسية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجوزاء على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الجوزاء على المستوى العاطفى

علاقتك بالحبيب هى أفضل كثيرًا الآن، ربما ما احتجت إليه منذ فترة طويلة يوفره لك الآن، اليوم مناسب جدًا لجلسة خاصة تجمعك مع شريك الحياة تسترجعا فيها سويًا الذكريات القديمة.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

ركز على مواهبك اليوم، كما أنه من الأفضل أن تعالج نقاط ضعفك التى من الممكن أن يستغلها الآخرون ضدك، وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك فى العمل بكل حسم وقوة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

ربما الضغوط النفسية كان لها تأثير سيئ عليك فى الفترة الأخيرة، حاول أن تحصل على بعض الراحة والاسترخاء، وتمارس بعض التمارين الرياضية التى تجعلك بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كثيرًا على كل المستويات، ربما تمر ببعض الأزمات النفسية ولكنها سرعان ما تنتصر عليها.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3-1-2017.. علماء الفلك: ذكريات الجانب العاطفى تسيطر على تفكيرك بشكل كبير خلال هذه الفترة

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الثلاثاء 3 يناير عددا من التوقعات المهمة على الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنه عليك تخطى العقبات التى ظهرت أمامك مؤخرا فى مجال العمل.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنه عليك أن تتخطى العقبات التى ظهرت أمامك مؤخرا فى مجال العمل، وتتخلص من الطاقة السلبية التى سيطرت عليك وعلى تركيزك، فأصبحت تهمل تماما تنفيذ مهام عملك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن ذكريات الشق العاطفى تسيطر على تفكيرك بشكل كبير، عليك أن تعيش الواقع حتى تصل لهدفك مع الشريك وتصبح علاقتكما أكثر هدوءا، من جهة أخرى ينصحك علماء الفلك بعدم تدخل المقربين لك بحياتك العاطفية وإلا أفسدوها.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدون أنك ستشعر بالآلام فى عينيك، بالإضافة إلى تزايد الصداع، وذلك بسبب تعرضك للإجهاد منذ فترة طويلة، فعليك أن تلجأ للاسترخاء والنوم العميق لساعات طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أنه عليك تجنب التعامل باندفاع، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالإنفاق والبدء فى مشروعات جديدة.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص سفر للخارج قريبا

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى، هناك بعض التنبؤات للسفر بالخارج.

برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك توقعات تشير بقوة للسفر لغرض العمل، وهناك فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج، جهة العمل قد ترسلك إلى بلد آخر أو ربما ستحصل على موافقة تأشيرة لأغراض العمل.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

من المحتمل أن تقابل شخصا منبهرا بك اليوم، فإن هذا الشخص لديه القدرة على أن يصبح شخصا قريبا جدا لك، وستذهب مع أصدقائك لقضاء وقت ممتع جدا.

برج الدلو على الصعيد الصحى

إذا كنت تحاول تعديل وزنك فسترى بعض النتائج الإيجابية اليوم، هذا هو أفضل وقت لبدء نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة، وفرص النجاح به تكون أعلى إذا كنت تأخذ بالمشورة من شخص قريب لك فيما يتعلق بالممارسات الصحية الخاصة بك. وسوف تشعر أنك كامل للطاقة والتفاؤل الجديد اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

مزاجك مندفع اليوم، وقد تميل إلى الاندفاع فى مشاريع دون التفكير، وهذا يمكن أن يخلق مشاكل لا داعى لها على حد سواء فى العمل وفى الحياة الأسرية.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 3-1-2017..علماء الفلك ينصحونك بممارسة اليوجا بشكل منتظم من أجل تعزيز قوة تركيزك

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الثلاثاء 3 يناير عددا من التوقعات المهمة على الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن الشق العاطفى يحتاج منك للكثير من الاهتمام والدعم من أجل الوصول من جديد للاستقرار والهدوء. من جهة أخرى ينصحك العلماء بممارسة اليوجا بشكل منتظم من أجل تعزيز قوة تركيزك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن هناك اضطرابات خاصة بالكشف عن مشاريعك الجديدة، فبالضرورة أن تقوم بتحليل ما يدور حولك حتى تصل للقرارات الصائبة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الشق العاطفى يحتاج منك للكثير من الاهتمام والدعم، من أجل الوصول من جديد للاستقرار والهدوء، فالمشاكل تتفاقم بشكل واضح وهو ما يجعل العلاقة أضعيفة وغير مستقرة.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدون أنك ستشعر هذه الفترة أنك تتمتع بحالة صحية جيدة، وبالضرورة حاول أن تحافظ على ذلك بالابتعاد عن تناول الحلويات بكميات كبيرة. من جهة أخرى ينصحك العلماء بممارسة اليوجا بشكل منتظم من أجل تعزيز قوة تركيزك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أنك ستلتقى عددا من الأشخاص بعائلتك، وهو الأمر الذى سيشعرك بحالة من الارتياح فتتذكروا سويا بعض الذكريات التى ستبعث السعادة فى نفسك.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توازن فى مصروفاتك

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الذين يتميزون بالتوازن وعدم حبهم للمواجهة الحادة.

برج الميزان على الصعيد المهنى

ستحصل على رسائل من أحد الأشخاص القريبين لك، فكن متقبلا لتلك النصائح، يجب أن تغير خطة العمل الخاصة بك قبل ارتكاب الأخطاء التى لا يمكن التراجع عنها، حاول أن تكون متزنا فى مصروفاتك حتى لا تصبح مبذرا.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

إذا كانت العلاقة العاطفية هدفها الابتسامة على وجهك، فيجب أن تجعلك سعيدا، وإذا لم تكن كذلك فقد حان الوقت لإنهاء هذه العلاقة.

لا تستغل روحك فى علاقة لن تكون مريحة لك، وبمجرد أن تنتهى تلك العلاقة سترى العالم مليئا بالمفاجآت فى انتظاركم.

برج الميزان على الصعيد الصحى

اليوم مناسب للأنشطة والتمارين فى الهواء الطلق، وجميع الضغوط سوف تختفى بعيدا اليوم، ويتحول إلى شعور بالحيوية بشكل مثير للدهشة، وسيؤدى هذا إلى طوفان من التفاؤل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

البعض قد يؤخر عملك بسبب بعض الأحقاد القديمة، وهذا قد يكون سببا للقلق كبير بالنسبة لك، لأنهم لن يؤثروا على الأحداث الحالية فحسب، بل أيضا مشاريعك المستقبلية، فى هذا الوقت من العام استمتع بالجلسات العائلية وسوف يمدونك بالحماس الذى تحتاجه.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. عودة إلى ممارسة التمارين الرياضية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات، أهمها طيبة القلب والهدوء الداخلى وسرعة الانفعال، فضلا عن روح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهنى

من المتوقع زيادة دخلك فى الفترة المقبلة، ولن تضطر إلى اللجوء لفرصة عمل جديدة، وربما تعرض عليك فرصة سفر فى الأيام القليلة المقبلة، حاول أن تفكر جيداً قبل اتخاذ القرار فيها.

على الصعيد العاطفى

أنت من الشخصيات التى تمتلك قلباً شديد الحساسية، ورغم ذلك إلا أن إهمالك للحبيب من الأشياء التى تهدد علاقتكما، حاول أن تتعامل مع الحبيب باستيعاب حتى تعبر هذه الفترة الصعبة.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الوقت مناسب للقيام بعدد من التمارين الرياضية المكثفة، وربما تلجأ إلى رفع الأثقال فى الفترة المقبلة حتى تستعيد لياقتك البدنية التى فقدت قدرا كبيرا منها بسبب ابتعادك عن عاداتك الرياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يقترب من تحقيق مكاسب مالية كبيرة فى الفترة المقبلة، بعد استقراره على عدد من المشروعات التى ستساعده على تعويض الخسائر الماضية.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية اليوم

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها الصراحة الشديدة.

حظك اليوم برج القوس على المستوى العاطفى.

تحتاج شريك حياتك فى هذه الفترة تحديدًا، حيث تشعر بأنك تحتاج إلى دعم عاطفى، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية، إلا أنه قادر على أن يعوضك كل ذلك.

برج القوس على الصعيد المهنى

أوضاعك فى العمل غير مستقرة، بسبب بعض الضغوط التى تعرضت لها من قبل أصدقاء لك فى العمل، كما أنه من المفترض أن تمر بأزمة طارئة خلال الأيام المقبلة بسبب زميل لك فى العمل.

برج القوس على الصعيد الصحى

شكوى مفاجئة تتعلق بالرأس وجهازك العصبى، بسبب بعض الضغوط التى تتعرض لها مؤخرًا فى العمل، كما أنه من المتوقع أن تذهب إلى الطبيب خلال هذا اليوم.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

مزاجك جيد جدًا هذا اليوم، كما أن الحظ سيكون حليفك لهذا اليوم، بالإضافة إلى بعض المكاسب المادية التى ستحصل عليها.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 3/1/2017.. تغيرات الطقس تؤثر بشكل سلبى على صحتك

عاشق لكل ما يتعلق بالفن، كبرياء وثقة لا يهزمان، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخصا محبا للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى على الصعيد المهنى

ابتعد عن الأحاديث الساخرة اليوم، فربما تكون حالتك المزاجية الجيدة غير مناسبة لطبيعة يوم الآخرين، بالرغم من التوتر الذى يشهده المحيط المهنى إلا أنك تظل محتفظا بهدوئك وريادتك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

قد يكون اليوم جيدا على الصعيد المهنى، لكنه لن يكون على ما يرام على الصعيد العاطفى، وتزداد الخلافات بينك وبين شريك حياتك بسبب عدم تحملك للمسئوليات الملقاة عليك.

على الصعيد الصحى

تغير الطقس الدائم يزيد من أزماتك مع الرمد، وزيارة الطبيب أصبحت ضرورية الآن بعد ظهور عدد من الأعراض عليك مثل الصدع المستمر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يتعامل مع الآخرين بنوع من اللامبالاة ليحافظ على الحالة المزاجية التى وضع نفسه فى إطارها، كما يفضل مولود الجدى البقاء بين الروايات والأفلام.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم ممتاز لبدء النظام الغذائى الخاص بك

هو برج نارى من الطراز الأول، يتسم بالطموح الشديد والقوة، إنه الحمل الذى يتفق مع الأبراج النارية مثله، والهوائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى

قد تكون قادراً على التعرف على أشخاص جدد، ويمكنك التواصل معهم بحرية وجمع أكبر معلومات مفيدة، وهذا سيكون عونا لك فى إنجاز المشروع، لا تدع نفسك ضحية للهلع من أى سيناريو تشاؤمى من قبل بعض كبار السن.

الحمل على الصعيد العاطفى

هناك شخص ثالث سوف يتدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك حتى تنجح، ورغم ما يضرب علاقتك العاطفية من توتر، بالخروج مع الشريك إلا أنه يمكن أن يساعد على تعزيز علاقتك.

الحمل على الصعيد الصحى

لقد تم التخطيط لإنقاص وزنك ولديك النوايا الحسنة لذلك، وكنت قد وضعت عدداً من التجارب فى طريقك، ولكن اليوم هو يوم ممتاز لبدء النظام الغذائى الخاص بك وممارسة ما يلزم لإنقاصه.

توقعات علماء الفلك للفترة القادمة

قد تكون معرضاً للخسارة المالية اليوم ولكن يمكنك حماية نفسك من ذلك بسهولة، إذا كنت تنأى بنفسك عن الذين يحاولون سحبك لهذه الأحداث لتحقيق مكاسب، فعليك بالثبات لتضميد الجروح.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. طرف ثالث يحاول إفساد علاقتك العاطفية

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الترابى الذى يتميز بصلابة الشخصية والصبر الشديد، حتى أنه يندر أن يصيبه الإحباط، كما أنه يسير نحو تحقيق أهدافه بثبات وبطء.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تواجه صعوبة فى اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة فى الأيام الأخيرة، ولكنك اليوم تتمكن بوضوح من معرفة القرار الذى تريد اتخاذه فى مكان عملك، ومن المحتمل أن يكون السبب هو مشورة مهنية جيدة من شخص تثق به.

برج الثور على الصعيد العاطفى

هناك احتمال قوى بأن هناك محاولات من طرف ثالث للتدخل فى علاقتك العاطفية بنوايا شريرة، وهو على الأرجح شخص موثوق بالنسبة لك، وكنت تعتمد عليه كثيرًا لذلك من المهم أن تتوثق من أى معلومات تحصل عليها بشأن شريك حياتك اليوم وأن تتناولها بجرعة صحية من التشكك.

برج الثور على الصعيد الصحى

كوب من القهوة كل يوم جيد لقلبك، ولكن الإفراط الشديد فى القهوة اليوم قد يضر بصحتك كثيرًا، وإذا اضطررت لشرب القهوة أو الشاى بكميات كبيرة فعليك أن تزيد من كميات الماء كذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

عقلك نشط جدًا اليوم، ولكن من المحتمل أن تشعر بنهاية اليوم بالإرهاق الذهنى بسبب فيضانات من الأفكار الجديدة التى تملأ عقلك بشكل مستمر.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حدسك قوى اليوم ويمنحك التوجيهات الصحيحة

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز أبناؤه بأنهم خدومون ويحبون تقديم الاهتمام للآخرين ويحبون أيضًا أن يتلقوا الاهتمام أيضًا.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

تجنى هذا اليوم فوائد صبرك فقد كنت تنتظر لفترة طويلة أن تحصد نتاج عملك واجتهادك، واليوم حان الوقت لأن تحصل على فوائد ما بذلته من مجهود مكثف فى الفترة الماضية.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

اليوم عظيم للخروج وقضاء وقت مع الحبيب، أما من هم فى فئة عمر المراهقين من أبناء هذا البرج فمن المتوقع أن يحدث تغيير فى وضع العلاقة العاطفية لهم.

برج العذراء على الصعيد الصحى

تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا لفقدان الوزن الزائد ولكنك اليوم تشعر بالرغبة فى كسر كل القواعد، وأن تخرج عن هذا النظام، يمكنك أن تفعل ذلك ولكن بحدود وإلا لن تتمكن من العودة مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

حدسك قوى فى هذه المرحلة من الوقت وبإمكانه أن يمنحك التوجيه الجيد أكثر من أى وقت مضى، ويمكنك حتى أن تخوض مغامرات بسهولة ودون أن تخسر الكثير، وقد يظهر اليوم بعض من الأصدقاء القدامى.