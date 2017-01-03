بالصور.. إغلاق مطبخ كشرى تابع لمحل شهير بالمنصورة بعد ضبط لحوم فاسدة

الدقهلية - محمد حيزة

أمر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بإغلاق أحد المطابخ التابعة لمطعم شهير لبيع الكشرى فى عزبة الصفيح بالمنصورة، لعدم وجود رخصة، ووجود كميات من اللحوم والأغذية الفاسدة، موجّهًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يُذكر أنه خلال عمل اللجان المشكلة لرفع كفاءة الخدمات بالمنطقة المشار إليها، وفى أثناء مرور لجنة الصحة والتموين والبيئة، على منافذ ومحال بيع وعرض اللحوم ومختلف الأغذية، بالتعاون مع فريق العمل الميدانى، لاحظت اللجنة حالة أحد المطابخ، وتبين ملكيته لمطعم شهير لبيع الكشرى، وبالفحص تبين وجود 20 كيلو جرامًا من اللحم المفروم، و25 من قطع الدجاج المطبوخة، و30 كيلو جراما من الخضروات، و18 كيلو جرامًا مكرونة باللحم، و15 كيلو جرامًا صلصة طماطم، وتبين عدم صلاحيتها جميعا للاستهلاك الآدمى.

قامت اللجنة على الفور بإعدام المضبوطات، وتبين عدم وجود ترخيص للمكان، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة لعدم وجود سجل بيئى، فضلا عن استخدام مياه طلمبة لتجهيز الطعام بالمطبخ، وغياب تام لأدوات الحماية المدنية.